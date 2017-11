Mit dem Harvard-Mädchen zum Erfolg?

Wer in China einen guten Hochschulabschluss erlangt, dem stehen in der Regel alle Türen offen. Um ihren Kindern die beste Bildung zu ermöglichen zogen und ziehen Eltern Bildungsratgeber wie „Das Harvard-Mädchen Liu Yiting“ zu Rate. Netizens berichten, wie das Werk ihre Kindheit bereichert oder zerstört hat.

Liu Yiting ist in China den meisten Menschen ein Begriff: Zu einer Zeit, in der chinesische Studenten oft nicht einmal im späteren Verlauf ihres Studiums eine Chance hatten, an guten ausländischen Universitäten zu studieren, wurde sie als Bachelor-Studentin an der Elite-Universität Harvard akzeptiert. Diesem Erfolg vorangegangen war eine von den Eltern seit Yitings frühesten Kindheit organisierte und strikt geplante Ausbildung, die sowohl den Erwerb von Wissen als auch Maßnahmen zur Charakterstärkung umfasste. Auch Reisen an kulturell wichtige Orte waren Teil dieses Bildungskanons. Über Yitings Erziehungsweg verfasst ihre Mutter das um die Jahrtausendwende äußert populäre Buch „Das Harvard-Mädchen Liu Yiting“. Am bekanntesten ist die Episode, in der sie ihre Tochter ein Stück Eis solange in der Handgrube schmelzen ließ, bis von dem Klumpen nichts mehr übrig war.

Durch Qual zum Erfolg?

Auf dem Online-Diskussionsforum Zhihu äußern sich Netizens unter Überschriften wie „Wie hat „Das Harvard-Mädchen Liu Yiting“ deine Kindheit ruiniert?“ oder „Wie bewerten Sie das Harvard-Mädchen Liu Yiting?“ über ihre teils traumatischen Erfahrungen. Li Zhiwen hat sich beispielsweise an einer eigenen Art von Charaktertraining versucht:

Nachdem (meine Mutter das Buch gelesen hatte) habe ich zu Hause nie mehr die Klimaanlage angeschaltet, weil ich meine Willensstärke trainieren sollte. Liu Yiting hatte ja sogar Eis in ihrer Hand schmelzen lassen! Also habe ich das auch gemacht und festgestellt, dass es noch schwieriger ist, ohne Klimaanlage zu leben. Daheim habe ich weder gespielt noch Fernsehen geschaut. Und das, bis ich in die Uni kam… Um ehrlich zu sein wollte ich in meiner Kindheit das Buch am liebsten verbrennen. Danach kam dann die Lehre von Zhou Hong, dass man die Talente in seinen Kindern erkennen und gezielt fördern sollte. Damit konnte meine Mutter aber nichts anfangen. So lernte ich nur, wie ich mit schwierigen Situationen umgehe.从此以后在家不能开空调 因为要锻炼意志 人家还握冰呢好不好 然额我试了试 握冰比不开空调简单哼 在家里再也不能玩不能看电视 直到我上了大学 讲道理 我小时候最想烧毁的就是这本书 其次是周宏的赏识教育 我妈赏识没学到 就学到咋吃苦了

Einem anonymem Nutzer erging es noch schlimmer:



Meine Mutter hatte einen Abschnitt aus dem Buch gelesen, in dem es darum ging, dass die Schreibutensilien der Kinder nicht zu bunt sein sollen. Ansonsten würden diese die Kinder zu sehr (vom Lernen) ablenken. Daraufhin hat sie – ich war damals noch in der Grundschule – mein ganzes Spielzeug einfach weggeschmissen. Deshalb kriege ich heute immer noch einen riesen Brechreiz, wenn ich Yitings Namen höre. Wenn ich richtig informiert bin, scheint es ihr ja ganz gut zu gehen. Aber ihr jetziges Leben hat mit dem, was in ihrem Buch stand, leider absolut gar nichts mehr zu tun.我妈读了其中的一段话 孩子的文具不应该过于五颜六色 容易分散注意力 于是把还在读小学的我的玩具全扔了 于是到现在听到这女的名字就想吐 非常 据说现在还是过上了很不错的生活 不过和她当时书里写的 呵呵 差的不是一般远

Der Kommentar spielt darauf an, dass Liu Yiting im Buch äußerte, sie wolle bis zu ihrem Lebensende angestrengt dafür kämpfen, China (komplett) aus der Armut zu führen. Stattdessen verblieb sie in den USA und ist dort inzwischen Gesellschafterin einer Kapitalgesellschaft. Dies wird von vielen Netizens eher kritisch beurteilt.

Eine zweite Liu Yiting

Bei einem zweiten anonymen Nutzer ging die Inspiration sogar so weit, dass er direkt auf den Pfaden Liu Yitings wandelte:



Ich wurde damals durch dieses Buch beeinflusst und habe mich deswegen an ihrer ehemaligen Schule einschreiben lassen. Weil es an dieser Schule eine Person wie Liu Yiting gegeben hatte, war ihr Ruf ausgezeichnet. Alle, die damals mit ihr zu tun hatten, wie etwa ihr Klassenlehrer, waren inzwischen zu Funktionären aufgestiegen. In der ganzen Schule wehte ein Liu-Yiting-Wind. 因为受了这本书的影响,初中去了她的母校读书。那所学校因为出了个刘亦婷,声名大振。她当年的班主任啥的统统升官。全校一股刘亦婷风。

Er berichtet weiter:



In der Junior High School* hatte ich keine schlechten Leistungen und sowohl der Chef der Abteilung für Lehrfragen (Liu Yitings damaliger Klassenlehrer) als auch der Vize-Rektor (auch schon zu Zeiten Liu Yitings) kannten mich. Am häufigsten bekam ich von ihnen zu hören: „Du bist noch bei weitem nicht auf dem Niveau von Yiting“ oder „Du wirst nie eine zweite Liu Yiting werden“. Vermutlich deswegen, weil ich nicht ordentlich Englisch lernte und mich stattdessen, wie ein Geek, von meinen Interessen treiben ließ. Daher war ich weit entfernt von der Idee, mich an ausländischen Universitäten zu bewerben oder auf das Abitur vorzubereiten.当时在初中我成绩还是很不错的,以至于教导主任(当年的班主任),还有个副校长(也是当年刘的领导)都认识我。然而,她们对我说的最多的几句话是,“你比刘亦婷差远了”,“你永远也成不了刘亦婷第二”。大概因为我不循规蹈矩练英文,天天很geek地研究看起来与出国申请或者高考无关的东西。

Der Personenkult an seiner Schule nahm ihm zunehmend den Spaß am Lernen, sodass er über sich und seinen Platz an dieser Bildungseinrichtung ins Grübeln kam:



(…) Yiting ist leistungsstark, aber ist es wirklich notwendig, dass ich eine zweite Liu Yiting werde? Wenn, dann möchte ich doch lieber ein „Erster Ich-Selbst“ werden. Deswegen habe ich mich verärgert und entschlossen dafür entschieden, mich an anderen Senior High Schools zu bewerben. Mein damaliger Vize-Rektor hat sich am meisten darüber aufgeregt und sogar das Gespräch mit meinen Eltern gesucht. Ganz am Ende ist er sogar von (seinen ursprünglichen Tiraden) abgerückt und sagte, ich könne direkt in der Oberstufe dieser Schule weitermachen. Jetzt sei er doch fest davon überzeugt, dass ich eine zweite Liu Yiting werden könne. Als ich das gehört habe, gab es für mich keinerlei Zweifel mehr, dass ich aus dieser Schule fliehen musste. 我就纳闷了,刘亦婷是很牛,但是我干嘛要成为她第二?要做我也做自己第一嘛。所以升高中时愤然填报志愿选择了其他学校。当时骂我最凶的副校长还来找我家长谈话,终于改口,说让我直升本高中,还是很有希望成为刘亦婷第二的。听到这话,我义无反顾地坚决逃离了这个学校。

Schließlich schlussfolgert er:



Worüber ich mich beschweren möchte ist, dass sie, auch wenn sie sehr erfolgreich ist, durch ihren Erfolg sehr vielen Kindern, die ihr nachfolgten, das Leben zur Hölle gemacht hat. (…)我想吐槽的是,她很成功,但是她成功后也许残害了很多后面的小朋友,比如在我初中三年造成了相当的阴影。

Selbstbestimmte, aber disziplinierte Erziehung

Es gibt aber auch Menschen, die den Erziehungsmethoden der Mutter von Liu Yiting viel Positives abgewinnen können. Userin „stone20060808“ ist Mutter einer Tochter im Grundschulalter und lässt uns an ihrem Verständnis von Erziehung teilhaben. So erzählt sie, dass sie erst vor Kurzem das besagte Buch gelesen hat und sich bis dahin über Erziehung nicht allzu viele Gedanken machte. Als ihre Tochter zwei Jahre alt war, las sie ihr das Kompendium der Dreihundert Tang-Gedichte vor und ihre Tochter sprach diese ohne Zwang nach. Ein Jahr später hatte sie ein wegweisendes Erlebnis:



Nachdem sie gerade zwei Jahre alt geworden war (…) gingen wir zum Palast des Prinzen Gong. Es war für sie das erste Mal, dass sie mit solchen antiken Sehenswürdigkeiten in Kontakt kam und es war für sie faszinierend. In vielen von den Ausstellungsräumen wurden antike Gedichte gezeigt. Ich hatte sie im Arm und las die Gedichte, als sie plötzlich anfing, Gedichte zu rezitieren. Ich fragte sie: „Diese ganzen Zeichen kennst du schon?“ Sie sagte: „Ja, die habe ich alle schon auswendig gelernt.“ Ich schmunzelte, denn sie konnte natürlich noch nicht lesen und rezitierte einfach, was ihr so in den Sinn kam. Aber sie hatte Spaß und Interesse und so lauschte ich ruhig ihrem Vortrag. Andere vorbeigehende Touristen brachte sie so auch zum Lachen und sie lobten sie, was für ein kluges Kind sie doch sei. (…)在她刚过两岁生日,正值北京下了大雪(我有个嗜好,下雪最喜欢去故宫,颐和园,恭王府看景),我们便去恭王府了。这是她第一次游览古迹,很是稀奇。在各个大大小小的展厅中,展览着各种古诗词句。我抱着她在那里看,这时她就开始背起诗来了。我问她:“你都认识这些字啊?”她说:“对啊,我都背过的。”我默默地笑了笑,她那里认识什么字啊,无非就是想到什么背什么。但是她很有兴趣,我也就安静的听她背诵各种各样的诗。逗得其他游客哈哈笑,同时也夸奖她,好聪明的小朋友。我们统计确认过,300首诗中,她可以背诵200首。遗憾的是2岁之后,我们就停止了教她诗。自然就渐渐忘记了

Sie erzählt weiter, dass das Interesse ihrer Tochter am Lernen auch mit dem Eintritt in die Schule nicht abebbte und sie Wissen spielerisch aufnahm und verarbeitete. Allerdings konnte sie sich mit dieser Methode nicht gleich in den Klassenverband einfügen:



Kinder brauchen beim Lernen eine Anleitung der Eltern, um eine richtige Einstellung zu entwickeln. Jedes Mal, bevor sie neues Wissen lernen sollte, sagte ich zu ihr: „Komm, lass uns das So-und-so-Spiel spielen.“ Meine Tochter ist dieses Jahr im September eingeschult worden und hat vorher noch nie systematisch gelernt. Wenn ich mir ihre Fortschritte in Mathe, Chinesisch und Englisch im Vergleich zu ihren Mitschülern anschaue, so gibt es doch bei dem verarbeiteten Wissen ein klares Defizit. Also habe ich mir gedacht, dass ich ihre Dosis (beim selbständigen Lernen) ein wenig erhöhe. Meine Tochter ist sehr ehrgeizig, hat einen starken Willen und macht gerne Hausaufgaben. Mit dieser Grundlage kann man ihren Schwächen fokussiert begegnen. (…) Für Chinesisch habe ich ihr ein Lese-Lehrbuch gekauft, in welchem sie einerseits lesen und andererseits Übungen machen kann. Sie meinte dann voller Freude zu mir: „Ich habe (das Spiel des) Lesen(s) gelernt.“ Für Englisch haben wir jetzt ganz viele verschiedene Apps, mit denen meine Tochter lernt und sich so Punkte verdient. Es gibt auch verschiedene Level und Endlevel-Herausforderungen. Jeden Abend vor dem Schlafengehen übt sie so Sprechen und Hören und kriegt dafür Punkte. Wenn es zu wenige sind, ist sie traurig darüber und versucht es ein weiteres Mal. Ich frage sie dann auch immer: „Na, hast du das nächste Englischspiellevel erreicht?“ So kann man auf sehr angenehme Weise seine Kinder anleiten, aktiv und selbstbestimmt zu lernen.孩子对学习的态度,需要家长的引导。每次在学习新知识前,我总是跟孩子说:“来玩XX游戏了”。孩子今年9月份刚刚入学小学一年级,在此之前没怎么系统学过东西。数学,语文,英语三门学科在与其他孩子比较时,感觉掌握的知识面相对窄一些。我就想着给她加些量。孩子好胜心特强,特别喜欢做题。按照这个思路,各科着重抓。奥数,还是以前的方法,孩子有兴趣,还是按照以前的方法学,只加了些速算的量。语文,买了本阅读习题,一边阅读,一边做题。孩子高兴的说:“玩会阅读。”英语,现在有好多APP,孩子一边学一边打分,还有通关的小环节。每天在睡觉前,在床上就是又是听又是说,APP打分,分数低了,孩子不高兴,反复练习。我也引导她“玩会英语通关?”。很好的调动起了孩子的学习积极性和主动性。

Wenn man die Erziehungsgeschichte dieser Mutter betrachtet, so zeichnet sich die Erziehung durch Fehlen eines Lernzwangs und gezieltes Herausfordern des Ehrgeizes und der Neugier ihrer Tochter aus. Nachdem sie das Buch von Liu Yitings Mutter gelesen hat, glaubt sie, dass diese mit anderen, auf ihr Kind zugeschnittenen Methoden die gleichen Bildungsideen verfolgt. Dadurch fühlt sie sich in ihren eigenen, wie sie sagt „bisher eher unsystematischen“ Erziehungsschritten bestärkt.



Bevor ich dieses Buch gelesen habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, ob meine Erziehungsmethoden sinnvoll sind. In ihrem Buch hat Liu Yitings Mutter jede ihrer Methoden mit Buchreferenzen und Zitaten bekannter Personen unterfüttert. Allerdings hat sie diese nicht einfach so übernommen, sondern hat auf deren Basis eigene Theorien und Methoden entwickelt. Ihre Tochter hat sie so davor beschützt, vom Lernen überfordert und gequält zu werden und angeleitet, mit Spaß neue Fähigkeiten zu erwerben. Viele Kommentatoren kritisieren, dass sie ihr Kind müde und fertig macht. Wie ich weiter oben bereits beschrieben habe, denke ich, dass es darauf ankommt, wie man sein Kind zum Lernen anleitet. Ich wohne im Haidian-Bezirk in Beijing und hier ist der Druck beim Übergang von der Grundschule zur Junior Middle School noch größer als anderswo. In meinem Bekanntenkreis gibt es sehr viele Eltern, die es bei weitem heftiger treiben als Liu Yitings Mutter. Sie lassen ihr Kind schon in der ersten Klasse jeden Abend bis 11 Uhr (arbeiten), bevor es ins Bett gehen darf. Wenn man die Gefühle dieser Kinder mit denen von Liu Yiting vergleicht, wem geht es dann besser? Diese werden gezwungen zu lernen, während Yiting selbstbestimmt und zielorientiert lernt.在没有看这本书之前,我没有仔细想过我那样做是否有意义。在书中,刘母描述每一个举动都是有参照书籍和名人名言,但是刘母没有生搬硬套,而是通过其吸收转化为自己的理论和方法,让孩子没有感觉到学习的无奈与痛苦,从而在孩子愉快的心情下掌握了各种技能。有很多人回复说,孩子会很累,就像我前面所说的,关键在于如何引导孩子的学习。我身处帝都大海淀,家长小升初的紧迫感比其他区县都强。身边比刘母疯狂的父母多的是,都是小学一年级,每天逼得孩子要到晚上11点才能睡。那些孩子内心的感受和刘亦婷比起来,哪个更开心呢?前者是被迫学习,后者是自主、有目的性学习。

Dabei analysiert sie auch, wer die anderen Online-Kommentatoren sind und kommt zu dem Ergebnis:



Ich glaube, unter den Kommentatoren gibt es nur wenige, die selbst Eltern sind. Wenn Sie bald Eltern werden oder gerade geworden sind, kann ich Ihnen die Lektüre des Buches nur empfehlen. Es wird Ihnen Inspiration liefern.评论者中,我想为人父母的较少,即将成为或刚刚成为的,可以看下这本书,会有一些启发的。

Als Mutter mit ähnlichen Alltagsproblemen räsoniert sie:



Als letztes: Ich glaube, Liu Yitings Mutter ist sehr vernünftig und sie geht Dinge sehr geplant und geordnet an. Ich möchte hier einen anderen Zhihu-Nutzer zitieren: „Man kann in einer großen Gruppe von Menschen immer eine Liu Yiting finden, aber keine Mutter wie Liu Yitings Mutter“.后话,刘母是一位很理性的母亲,而且做事很有条理性。引用一位知友的话“千千万中可以挑出一个刘亦婷,但是无法挑出一个刘亦婷妈妈”

Der Markt an Erziehungsbüchern mit verschiedenen Schwerpunkten ist in China damals wie heute groß und so kann fast jeder eine kleine Geschichte dazu erzählen. Gemein ist allen Erzählungen, dass es die beste Bildung nicht gibt und letztlich jedes Kind individuell gefördert werden muss.





* In China gibt es ein mehrgliedriges Schulsystem, das in der Regel aus sechs Jahren Grundschule (小学), drei Jahren Junior Middle School (初中)und drei Jahren Senior Middle School (高中)besteht. Zwischen der Junior und der Senior Middle School findet ein Einstufungstest ähnlich dem Abitur statt, das Zhongkao (中考). Die Punktezahl in dieser Prüfung entscheidet, zu welchen Senior Middle Schools man zugelassen wird.