Westliche Astrologie in China: “Steinböcke sind die besten Liebhaber”

Wenn Chinesen von Horoskop sprechen, meinen sie normalerweise die zwölf Tierkreiszeichen gemäß dem chinesischen Mondkalender: Drache, Schwein, Hahn, Ratte und Co. Doch in letzter Zeit interessieren sich die Netizens immer mehr für das „westliche Horoskop“.

An Neujahr, bei Hochzeiten oder anderen einschneidenden Ereignissen ist es in China üblich, traditionelle Horoskope zu Rate zu ziehen. Auf Weibo gibt es inzwischen aber zahlreiche Accounts, die User mit wöchentlichen Vorschauen im westlichen Horoskopstil versorgen. Manche davon wie Eskey Astrolog haben mehrere Tausend Follower. Während traditionelles Wahrsagen in China eine uralte und sehr ernst genommene Disziplin ist, geben sich diese Accounts locker und schlagfertig. So konnte man vor kurzem auf Eskey folgendes Gedicht zu den Eigenschaften verschiedener Sternzeichen lesen:

Die Liebe des Schützen: eine Studentenkarte, die dich immer jung hält. Die Liebe des Stiers: eine Kreditkarte, je mehr du ausgibst, desto höher das Limit. Die Liebe des Fisches: eine Simkarte, immer online. Die Liebes des Krebs: eine Krankenversicherungskarte, einmal abgeschlossen, lebenslang gültig.白羊座的爱像学生卡,让你保持青春状态。 金牛座的爱像信用卡,你越投入限额越高。 双鱼座的爱像电话卡,随时都是在线状态。 巨蟹座的爱像医保卡,一旦绑定了就是一辈子。

Auf Tianya wird ebenfalls darüber diskutiert, welche westlichen Sternzeichen den besten Partner abgeben. User ALLACT ist sich sicher:

Es wird gesagt, dass die unvergesslichsten Frauen Steinböcke sind. Erstens, weil Steinbock-Frauen stärker und unabhängiger sind, also im allgemeinen ausgezeichnet. Zweitens, weil Steinbock-Frauen bereit sind, sich für den Mann, den sie lieben, aufzuopfern.据说最让男人难忘的星座女是摩羯女。一种是因为摩羯女都比较要强和自律,所以普遍都比较优秀,(...)。 二是摩羯女对自己爱的男人可以做出牺牲式的付出.

Horoskop für jung und alt?

Während das chinesische Horoskop von Jahreszyklen ausgeht –alle, die im gleichen Jahr geboren sind, sollen ähnliche Charaktereigenschaften haben– ist die monatliche Aufteilung des westlichen Horoskops etwas Neues für Netizens.

Die Astrologin Liu Hongchen, eine der Beteiligten von Eskey, erklärt sich damit auch die zunehmende Beliebtheit:

Das traditionelle chinesische Horoskop hat immer noch seinen eigenen Markt, wird aber von den Millenials oft als „Hobby der Alten“ bezeichnet. Weil die Leute die traditionelle Kultur schon lange kennen, ist es nicht mehr so besonders interessant.中国传统生肖之类的概念仍然有其市场,但这里的千禧一代常常带着些轻视的意味称之为“老一辈爱玩的”因为人们对传统文化熟悉,所以就不是那么特别感兴趣

„Skorpion-Bewerber unerwünscht“

Sogar auf dem Arbeitsmarkt hat der Trend Auswirkungen. Manche Stellenanzeigen listen ein Sternzeichen als Bewerbungsvoraussetzung, wie diese Erzählung von Blogger lanlanbingbing zeigt:

Diesen Monat hat eine Firma in Guangzhou eine Stellenanzeige mit deutlichen „Sternzeichen-Kriterien“ herausgegeben: Designer nur Jungfrau, Bürokaufleute keine Fische. Eine Sprachschule hat neulich eine Stellenanzeige für Englisch-Lehrer und Angestellte veröffentlicht: Sternzeichen Jungfrau, Skorpion nicht erwünscht, Steinbock, Waage, Fische bekommen Priorität.本月初,广州一公司 招聘时,明确提出了“星座门槛”:招聘设计师岗位仅限处女座,业务员岗位不要双鱼座的人。一家教育培训机构贴出了招聘英语教师和文员的启事,对应聘者的星座要求为“处女、天蝎(座)不要,摩羯、天秤、双鱼(座)优先。”

Eine Studie des Dachverbandes der Chinesischen Universitäten zeigte, dass Absolventen aufgrund von Sternenkonstellationen nicht eingestellt wurden:

4,3 % der Studienteilnehmer haben Diskriminierung auf Basis von Sternzeichen und Horoskop erlebt. Diese unkontrollierbaren Faktoren sind für einige Absolventen Hindernisse bei der Jobsuche.还有4.3%的受访者遇到过星座、生肖等歧视。这些不可控的因素,竟然也成了一些应届生就业过程中的阻碍。

Wie es scheint ist Astrologie für viele Chinesen nach wie vor eine sehr ernst zu nehmende Angelegenheit – egal ob es sich um deren traditionelle Form oder um ein westliches Horoskop handelt. Viele jüngere Chinesen verfolgen die Voraussagen des westlichen Horoskops mit der gleichen Ernsthaftigkeit wie ihre Eltern und Großeltern den chinesischen Mondkalender.

Zum Weiterlesen:

Amy Qin: When Young Chinese Ask „What’s Your Sign?“ They don’t mean Dragon or Rat, New York Times, 22. Juli. 2017.

Sophie Mühlmann: Feuerhahn verspricht nichts Gutes für 2017, Die Welt, 27.1.2017.