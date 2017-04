Erinnern verboten: Liao Yiwu und Li Zhi über die Tian’anmen-Tragödie

Ein Sänger und ein Schrifsteller bemühen sich darum, dass die Tian’anmen-Tragödie von 1989 auch in China nicht in Vergessenheit gerät.

In Hongkong versammeln sich am 4. Juni 2016 Tausende um der Opfer des Tian’anmen-Vorfalls zu gedenken. Auch Taiwans Präsidentin erklärt sich solidarisch mit den Demonstranten, die 1989 in China für mehr Demokratie auf die Straße gingen.

In China hingegen wird der Stichtag, an dem Regierungstruppen die Proteste gewaltsam niederschlugen, weitestgehend ignoriert und soziale Medien zensiert. Wie gewöhnlich berichten Staatsmedien über die Erfolge des Staatspräsidenten Xi Jinping. Im sozialen Netzwerk Weibo ist das meistdiskutierte Thema der Tod des Boxers Muhammad Ali.

Einige wenige bemühen sich dennoch darum, die Erinnerung an den Tag wach zu halten. Unter anderem der Schriftsteller Liao Yiwu, der mittlerweile in Deutschland lebt. 1989 war er an den Prosteten beteiligt und infolgedessen inhaftiert.

Über seine Erfahrungen hat er mehrere Bücher verfasst, die auch auf Deutsch erschienen sind. Durch Interviews gibt er einen Einblick in die Biographien der Aktivisten. Seine Bücher seien, erzählte Liao dem Spiegel, unter denen, die am zahlreichsten auf Chinas Schwarzmarkt verkauft werden.

Der chinesischen Redaktion der Deutschen Welle sagte der Schriftsteller außerdem:

Wenn Sie zum Beispiel meine Buch „Fräulein Hallo und der Bauernkaiser“ und die Erfahrungsberichte von meinen Gefängnisaufenthalten lesen, werden Sie das Gefühl haben, China ist ein solch großes und hoffnungsloses Land. Wenn das Land nicht aufgespalten wird und Chinas Bürger so weiter leben, wird das die ganze Welt beeinflussen.

Die Idee, das Land zu spalten, kommt jedoch bei vielen Netizens nicht gut an, wie dieser Kommentar zeigt:

Was für eine literarische Bedeutungen haben die Werke von Liao Yiwu denn? Jeder kann doch kritisieren. Gibt es nicht aber eine bessere Lösung? Was wäre besser wenn China sich aufgespalten würde?廖亦武的作品有什么文学意义? 批评揭短谁都会, 有更好的解决方法吗? 中国分裂了就更好? 荷兰

Ein Lied zum Gedenken

Selten verbreiten sich auch direkt aus China Stimmen zum Tian’anmen-Vorfall wie der Song „Platz“ von Li Zhi.

Der 38jährige lebt heute in Nanjing. In seinen Liedern vertont er die Jagd nach Freiheit und Demokratie, weshalb seine Lieder in China sehr beliebt sind.

„Platz“ wurde aber nach kurz nach der Veröffentlichung zensiert. In dem Song besingt Li Zhi drei Personen. Das „ich“ kann man mit den Opfern, „er“ mit der KPCh, „du“ mit den heutigen Bürgern Chinas gleichsetzen:

Es war sehr fröhlich, als wir noch zusammen waren. Aber dann erschoss er mich auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Ich rate dir ab, ihm zu vertrauen. Unter seiner Leitung wirst du ein schlechter Mensch werden, und am Ende von ihm ermordet werden.

Abschließend trägt Li Zhi einen Monolog vor: „Vergiss alles, was die Hände gemacht haben…. Töte ihn, schieß, töte ihn. “

