Chinas Seltene Erden im Sonderangebot?

Die chinesische Produktion stellt derzeit 97% der weltweiten Nachfrage nach Seltenen Erden. Die Metalle werden unter anderem für erneuerbare Technologien und Hightech benötigt, wie zum Beispiel Windkraftanlagen, Laptops, Hybrid-Autos oder Energiesparlampen. Obwohl auch andere Länder ausreichend Vorkommen haben, hat sich die Produktion aufgrund der niedrigen Arbeitskosten und Umweltstandards fast vollends nach China verlagert. Doch die Regierung fährt nun einen harten Kurs gegen illegale Minen und will Umweltstandards härter durchsetzen. Auch die inländische Nachfrage nimmt rasant zu. Seit ca. fünf Jahren gibt es Exportquoten und im Inselstreit mit Japan soll China die Ausfuhr nach Japan sogar kurzfristig gestoppt haben. Obwohl China versichert hat, den Export aufrechtzuerhalten, ist die Verunsicherung im Westen groß. Jost Wübbeke und Jingjie Hou zeigen einen Ausschnitt der Debatte die derzeit im chinesichen Internet geführt wird.

Bloggerin Xiao Chen kritisiert, dass China seine eigene Ressourcen und Umwelt erschöpft, um andere Länder billig mit Seltenen Erden zu versorgen:

Aufgrund seines Technologierückstandes hat China stets Ressourcen zu niedrigen Preisen und keine weiterverarbeiteten Produkte exportiert. Ein solch niedriger Preis ist natürlich verlockend […] Mit dem Preis der Umweltzerstörung hat China Geld in die Taschen der Importländer gescheffelt. Natürlich wissen Länder wie Amerika um den Wert der Seltenen Erden und die Kosten ihrer Ausbeutung. Seit sie die Ausbeutung von Seltenen Erden selbst gestoppt haben, stützen sie sich vollständig auf den Export aus China und legen sogar noch Reserven an.

Den westlichen Diskurs über Ressourcenknappheit hält sie für heuchlerisch:

西方某些国家整天喊着穷,资源穷,稀土资源严重匮乏。事实真的是这样吗?有关资料表明,事实不是这样。他们把中国看成”原料产地”,再以高价向中国售出成品,他们仗着技术好,就要掠夺所有能掠夺的。中国减少稀土出口,当然是违背了他们的意愿,当然会遭到他们的不满和指责。但是,我们要说,中国政府做得完全正确,就应该有节制地开采资源,保护我们的环境,这同样是符合世贸组织的的规定。

Einige westliche Staaten lamentieren ununterbrochen von extremer Knappheit von Ressourcen und Seltenen Erden. Aber, ist das wirklich so? Die Wahrheit sieht anders aus. Sie sehen China als „Rohstoffproduzenten” an an den [die aus den Rohstoffen produzierten] weiterverarbeiteten Produkte dann wieder zu hohen Preisen verkauft werden können […] Die Exportbeschränkungen Chinas konterkarieren natürlich ihr Verlangen. Selbstverständlich stößt dass auf Unzufriedenheit. Aber die chinesische Regierung hat vollkommen korrekt gehandelt, die Ressourcenextraktion zu beschränken und unsere Umwelt zu schützen. So können wir zugleich die Regeln der WTO befolgen.