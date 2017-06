Frauenmangel in China führt zu wachsendem Menschenhandel

Frauenhandel wird in Europa in vielen Fällen mit Zwangsprostitution assoziiert. In China liegt der Grund viel mehr im allgemeinen Frauenmangel. Der Handel floriert vor allem in den ländlichen Regionen Chinas. Entführte Frauen sind dort schon zu Preisen zwischen umgerechnet 700 und 2.500 Euro zu erwerben.

Die Geschlechterverteilung innerhalb der chinesischen Bevölkerung ist längst aus dem Gleichgewicht geraten. Während im weltweiten Durchschnitt 100 Frauen auf 104 bis 107 Männer kommen, ist das Verhältnis in China dem statistischen Amt zufolge 100 zu117.

Ein-Kind-Politik als Ursache

Der freie Schriftsteller Yan Changhai erkennt einen klaren Zusammenhang zwischen der Ein-Kind-Politik und dem Frauenhandel. Die weit verbreitete Auffassung, nur männliche Nachkommen seien wahre Stammhalter, hat zu einem großen Ungleichgewicht der Geschlechter in China geführt, das den Handel mit Frauen maßgeblich antreibt.

Ungleichmäßige Wirtschaftsverteilung

Ein anonymer auf den chinesischen Mikroblogging-Dienst kursierender Beitrag macht das deutliche Gefälle der wirtschaftlichen Entwicklung zwischen Stadt und Land für den Frauenmangel auf dem Land verantwortlich.

Schöne Aussichten im Ausland

Zusätzlich zum Frauenmangel, wagen sich viele chinesische Frauen auch ins Ausland. Aus Sicht von Netizen Li Guiming führt dies zu einer weiteren Verschärfung der bereits angespannten Geschlechterverteilung.

Zu geringe Strafen?

Die Behörden sind sich des Frauenhandels bewusst und gehen gegen das Problem hart vor. Oft werden Befreiungseinsätze der Polizei im Fernsehen live übertragen. Die Festgenommenen können z.T. mit Todesstrafe rechnen. Trotz allem scheint das Geschäft nicht abzureißen. Mao Kaiyun, Journalist und Schriftsteller, sieht gerade in der mangelnden Strafverfolgung der Täter ein großes Problem.

Netizen „Träumer von Han- und Tang-Dynastie“ analysiert die Rolle der Käufer im Frauenhandel und stellt fest:

Einmal in ein abgelegenes Dorf verschleppt, ist es für die Frauen nicht einfach, wieder zu entkommen. Sie werden nicht nur von den Familien der Männer überwacht sondern häufig auch von den anderen Dorfbewohnern. Sobald sie erst einmal Kinder geboren haben, resignieren die Frauen häufig und bleiben bei ihren Peinigern. Vielen ist dabei meist nicht einmal bewusst, dass es sich bei Frauenhandel um ein Verbrechen handelt.

