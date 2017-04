Big Data in China: Wie China ein soziales Schufa-Register schaffen will

Die chinesische Regierung plant die Einführung eines landesweiten Bewertungssystems für ihre Bürger. Mithilfe von Daten soll persönliches Betragen und Kreditwürdigkeit ermittelt werden, wobei Musterbürger Sonderleistungen und Vergünstigungen erhalten. Ab 2020 soll dieses System verpflichtend sein. Was halten Chinas Netizens von dieser Idee?

Ab 2020 plant China die flächendeckende und verpflichtende Einführung eines sozialen Bewertungssystems („social credit system“社会信用系统), welches das öffentliche Verhalten, das persönliche Online-Einkaufsverhalten sowie die finanzielle Kreditwürdigkeit mithilfe von Auswertungen großer Datensätze (Big Data) bewertet. Eine Art chinesische Schufa mit erweiterter Kompetenz für den sozialen Bereich.

Lokale Pilotprojekte zeigen, dass z.B. Schwarzfahren, das Überqueren der Straße bei Rot oder nicht gezahlte Einkaufsrechnungen zu einer negativen Bewertung führen können. Konsequenz? Beispielsweise das Verbot des Erwerbs von Flug- und Bahntickets. Im Umkehrschluss erhalten Bürger mit positiver Bewertung verschiedene materielle Belohnungen.

Pilotversuch von Alibaba

Das Bewertungssystem Sesame Credit芝麻信用 der Technologie-Firma Alibaba ist ein erster Versuch, Internetkunden zu bewerten und Anreize für gutes Verhalten zu setzen. Eine Weibo-Nutzerin berichtet von folgender positiver Erfahrung im Krankenhaus:

Ich habe zum ersten Mal von Sesame Credit profitiert. Zuerst wurde ich behandelt und musste dann erst bezahlen.第一次享受芝麻信用先诊后付费的福利

Netizen „Alter Wang von Pikapika“ erzählt auf Weibo von einer Erfahrung mit öffentlichen Leihrädern:

Ich habe vor kurzem mal ein paar Fahrräder-Firmen getestet. (…) Als ich auf eines der blau-grünen Fahrräder von Qibei stieg, stellte ich fest, dass das Fahrrad viel zu klein war und ich meine Arme und Beine nicht mal richtig ausstrecken konnte. Allerdings muss man kein Pfand (für das Ausleihen) hinterlassen, wenn man eine gute Bewertung auf Sesame Credit hat. (…)最近试了几家自行车。骑呗那个蓝绿色的车看起来是正常大小,骑起来就会发现缩手缩脚,小的离谱,但是芝麻信用的分高可以不用交押金。(…)

Positive und negative Anreize

Noch detaillierter geht Weibo-Nutzer Han Jiangxue auf die Vorzüge des Systems ein und ist sich der negativen Folgen schlechter Bewertungen bewusst:

Die öffentlichen Fahrräder erhalten die Bewertungen von Sesame Credit. Man kann sie erst ab 600 Punkten aufwärts benutzen. Bei einem schweren Vergehen wie beispielsweise einem Diebstahl hat dies eine direkte Auswirkung auf die Vertrauensbewertung. Danach kann man dann keinen Kredit mehr aufnehmen und nicht mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.共享单车应该调取芝麻信用评估。600分以上才可以用。违规严重的,比如上锁盗窃改装直接关联个人信用评级,以后不许贷款不许乘公共交通工具等等。

Die Vorzüge des Bewertungssystems wecken natürlich Neugier und Begehren bei vielen chinesischen Bürgern, da Sonderbehandlungen und Vergünstigungen im Vergleich zum Rest der Bevölkerung einen besseren Status bedeuten. So fragt ein Nutzer neugierig im Internet:

Ich habe gehört, dass man bei Sesame Credit über 750 Punkte haben muss, um von Leistungen zu profitieren. Was genau sind das für Leistungen??听说芝麻信用分超过750有福利,话说福利在哪里啊

Transparenz und Verzerrung

Allerdings stellen auch einige Bürger den Vorteil eines solchen Systems in Frage, denn Bewertungen werden nicht transparent vergeben.

Gestern hat mich ein Betrüger angerufen und meinte, dass ich eventuell allergisch auf meine Kleidung bin. Er wollte, dass ich sie umtausche und er würde mir das Geld zurückgeben. Er sagte auch, dass meine Bewertung auf Sesame Credit eine gewisse Höhe erreicht haben muss, damit er mir das Geld erstattet. Das hat mich stutzig gemacht. Früher konnte man einfach bei Alipay sein Geld zurück bekommen, wieso braucht man denn jetzt Sesame Credit?昨天有个骗子给我打电话,说衣服可能会过敏,让我退回去,然后给我退钱,说我芝麻信用要达到多少多少才可以退,我就纳闷了,以前退款也有,就直接支付宝退了啊,咋还需要芝麻信用

Noch einen Schritt weiter geht dieser Netizen, der nach einem großen Online-Betrugsskandal Ende letzten Jahres eine Verzerrung der Realität durch Daten beklagt.

Ich komme nicht mehr mit der Zeit. Dieser Tage sprechen alle vom Betrüger aus Shenzhen (…). Davon habe ich nichts mitbekommen. Gerade habe ich mal nachgeschaut und erst erfahren, was Sesame Credit Score überhaupt ist. (…) Der Unterschied zwischen Realität und Online-Daten ist wirklich groß, oder? Das ist einfach nur Betrug.我好像跟不上时代了嘛,这两天大家说的深圳罗尔骗捐(...)我都不知道, 刚刚查了一下才知道芝麻信用评分是什么意思,然而有什么卵用呢,现实与数据相差很大好不好……根本就是骗人的

Grenzen notwendig

Das Bewertungssystem zu regelkonformen Bürgerverhalten in China steckt noch in den Kinderschuhen, doch ein Trend ist bereits absehbar. Die Frage ist, wo die Regierung langfristig die Grenze zieht. Wirkt sich künftig eine negative Bewertung der Eltern auf das Auslandssemester der Kinder oder die falsche politische Meinung auf die Erlaubnis zum Kauf einer Wohnung aus? In den sarkastischen Worten von Weibo-Nutzer „Dummes, kleines Kind Online“ wird bereits deutlich, wie China versucht, die Gesellschaft in gut und schlecht zu unterteilen.

