Facekinis in China: Schick oder gefährlich?

Während der Burkini politische Bedeutung im Westen hat, wird in China der Facekini diskutiert. Die Maske soll in Schwimmbädern oder am Strand vor Sonnenbrand und Bissen von Meerestieren schützen. Nicht alle können dem Trend etwas abgewinnen.

Frauen im mittleren Alter waren die Ersten, die Facekinis angezogen haben. Der Trend weitet sich aber auch unter jungen Menschen aus. Liangnuanfang, ein Taobao-Online-Laden, hat nach dem Verkauf von Facekinis im Sommer 2016 fünftausend positive Kundenrezensionen bekommen. Die meisten Kunden äußern sich über den günstigen Preis und die Praxistauglichkeit des Facekinis.

“Ja“ zum Facekini

Die erste Generation des Facekinis war 2004 in der Küstenprovinz Shandong zu bewundern. Im Jahr 2016 wurde schließlich die sechste Generation der Facekinis mit auffäligem Design auf den Markt gebracht. Lemonardo, Bewohner der Stadt Qingdao, erzählt dazu:

Im August und September leben im Meer viele Quallen, (…) einerseits schützt der Facekini vor Sonnenschein, andererseits beugt er Bissen von Quallen vor. Mein Geographie-Lehrer der Mittelschule wurde einst in den Sommerferien von Quallen gebissen und hatte viele Narben im Gesicht. Ich weiß nicht, ob diese jemals verheilt sind.(…)因为海里到了每年八九月份就会有海蜇 (…)脸基尼的用处一部分是防晒一部分是防水母蜇到脸留下疤痕,以前上初中我的地理老师过了一个暑假脸上突然多了好多疤,就是水母蜇的,不知道后来好了没有。

Neben dem Sonnenschutz dienen Facekinis dazu, sich einen hellen Teint zu bewahren. Die Benutzerin des Netzwerks Zhihu, jasmine hello schreibt:

Es gibt ein Sprichwort, dass die Haut so weiß sein soll wie erstarrtes Fett. Schon immer wollten die Chinesen weiße Haut. Das ist die ihnen angeborene Ästhetik.有一成语叫:肤如凝脂。从古至今,我们就喜欢白皮肤,这是一种最天然的审美。

Ein anderer Netzbenutzer, Li Jianqiu, sagt:

In China steht eine weiße Haut für wenig körperliche Arbeit und deutet ein hohes Einkommen und hohe soziale Stellung an.在中国皮肤白的意味是你少体力劳动,隐含意味就是你收入较高,你有比较高的社会地位

Netizen „Mibao“ ist auch eine treue Kundin. Sie ist der Meinung, dass der Facekini nicht nur sehr praktisch ist, sondern man zudem auch viele Blicke auf sich zieht:

Als ich Facekini-tragend zum Strand gegangen bin, haben mich alle angesehen. Ich fühlte mich wie ein Superstar auf dem roten Teppich. 不用下水,一路往浴场走,都是注目礼,踩着沙子楞是体会了明星红毯秀的感觉。

Zweifelnde Stimmen

Im Gegensatz dazu drücken viele Menschen in Chinas sozialen Netzwerken aus, dass sie Facekini-tragende Menschen am Strand und im Schwimmbad nicht sehen möchten. Der Netzbenuzter Liu Jing kommentiert zum Beispiel:



Ich meine, dass diese Art von Mode ganz sicher nicht die heute mit jedem Tag zunehmende schwerwiegende Terror-Gefahr im Blick hat. 我只想说,这种dd的流行肯定没考虑到目前日益严峻的反恐形势.

Eine ähnliche Aussage findet sich auch bei dem Netztbenutzer „Qingfeng piaoyan yuyao“:

Ich habe gar nicht verstanden, ob das Aktionskunst sein soll oder bieten Facekinis Räubern eine Gelegenheit, ihr Gesicht zu verstecken? Wozu soll das gut sein?真不理解,这难道是行为艺术?还是给抢劫犯一个示范头罩的机会啊? 这有什么值得宣传的?

Und ein anonymer Schwimmbadmitarbeiter der Stadt Hangzhou macht außerdem auf andere Gefahren aufmerksam:

Ob ein Facekini eine Art von Badekappe ist, ist noch nicht entschieden. Ebenso unklar ist, wie sicher sie sind. Allerdings gibt es (zumindest) potenziell eine Gefahr in dem Fall, wo Facekinis sehr eng am Gesicht getragen werden. Im Notfall ist es gefährlich, dass man Facekinis nicht rechtzeitig abnehmen kann.脸基尼到底算不算泳帽没有界定,其安全性也没有论证。但这种遮挡整个头部的脸基尼如果太紧,则会带来安全隐患。人在水里最怕出意外,万一这个头套一时除不下来会很危险。

Die Diskussionen verdeutlichen, dass nicht alle Chinesen Facekinis für einen sinnvollen neuen Trend halten. Zu sehen waren sie aber auch in diesem Sommer wieder vielerorts.

