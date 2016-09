Mobbing in China: Viele Betroffene, keine Lösung

Gewalt in der Schule ist ein viel diskutiertes Thema in China. Unter chinesischen Jungen und Mädchen ist Gewalt gegen Körper und Seele immer schlimmer geworden. Solche Verhaltensweisen zu kontrollieren und die Minderjährigen zu schützen, ist nicht nur Aufgabe der Schule und Eltern, sondern auch eine Aufgabe für die ganze Gesellschaft.







In den letzten Jahren erregte Mobbing in der Schule die Aufmerksamkeit der gesamten Bevölkerung, z. B. durch die Verbreitung von Videos, Erpressung von Minderjährigen, Körperverletzung durch Mitschüler und Selbstmord der Opfer.

Laut einer Umfrage sind 73,3% Befragten entweder Augenzeuge oder Opfer von Schlägen, Beleidigungen und Drohungen. Die Anzahl der Opfer ist groß, jedoch wird das Problem erst jetzt ernsthaft diskutiert.



Erfahrungen der Opfer



Yuanyuan, Mittelschülerin, hat in einer Unterrichtspause ohne Absicht einen Jungen angestoßen, dieser hat sie angeschrien und geschlagen:



Damals habe ich das gar nicht verstanden. Ich habe kaum mit ihm geredet und hatte keinen Streit mit ihm. Nur aufgrund einer Kleinigkeit hat er mich geschlagen, dabei bin ich ein Mädchen.当时我觉得很无法理解,我跟这个同学几乎没有说过话,没有什么过节。只是一点小摩擦,对方就动起手来,而且我还是个女孩子。



Nun wagt sie nicht mehr, in der Unterrichtspause aus dem Klassenraum zu gehen. Sie ist jetzt sehr vorsichtig gegenüber ihren Mitschülern. Der Netznutzer Kleiner Prinz teilt ebenfalls seine Geschichte mit:



Ich wurde täglich in der Schule gemobbt. …(Zu dieser Zeit) habe ich mich mehrmals untersuchen lassen: Kopf-CT, Ultraschall von Brust und Taille, Magnetresonanztomografie von Beinen habe ich machen lassen. Ich habe viele Narben an meinen Hände und Armen. Obwohl ich körperlich nicht so schwer verletzt wurde, bin ich seelisch schwer verwundet.我在班里天天被同学欺负…做过一次头部CT,一次胸部B超,一次腰部B超,两次肘部B超,一次腿部核磁共振。手上和胳膊上有很多疤痕,没有造成什么大伤,但心理伤害很大。



Was tun?



Viele Opfer wagen nicht jedoch, sich über ihre Situation bei den Lehrern und Eltern zu beschweren. So wie Jiaoyang, heute Mutter von drei Kindern. Im Internet schreibt sie über ihre Schulzeit:

Als ich eine Schülerin war, war ich ein bisschen dick, aber meine Schulleistungen waren sehr gut. Damals war meine Familie arm , deshalb zog ich mich nicht gut an und ich war sehr introvertiert. Die Lehrerin und die Jungen waren Täter. Meine Klassenlehrerin war eine alte Frau. Weil meine Mutter ihr kein Bestechungsgeschenk gegeben hat, hat sie mich im hinteren Teil des Klassenzimmers platziert und ließ mich den ganzen Tag stehen. Die Jungen schlugen mich und stahlen mein Geld.学生时代有些胖。成绩一直很好。小学时候家庭条件不好,穿得不好。也不大开朗。欺负我的是我的老师和男同学。我第一个班主任年纪很大,我妈没送礼,她将我调到最后的座位,罚站一整天什么的。男同学是殴打加抢钱。



Betroffene wissen oft nicht, wie sie sich verhalten sollen. Eine anonyme Netznutzerin beschreibt wie hilflos sie sich fühlt:

Die Jungen werden entweder aus der Schule ausgeschlossen oder ein Jahr lag unter Beobachtung gestellt. Bei den anderen Mädchen werden ihre Handlungen lediglich als Fehler notiert. Heute Morgen hat mein Vater mit mir deshalb drei Stunden lang geredet. Er befürchtet, dass meine Mitschüler später an mir Rache üben könnten (wenn ich mit den Lehrern spreche). Er hat mich darum überzeugt, an die Zukunft meiner Mitschüler zu denken und die Schule zu bitten, die Bestrafung zu erleichtern. Ich war letztendlich damit einverstanden.(...) 男生被开除, 留校观察一年, 其他女生分别记过. 爸爸今天跟我聊了三个多小时, 爸爸怕几个人以后还会对我实施报复, 想我多为几个同学考虑, 为了他们的未来请求校方从轻处理, 最后我同意了

Das ist eine typische Lösung für die Streitigkeiten der Minderjährigen. Auf die Frage, warum die Kinder sich nicht bei den Lehrern und Eltern beschweren, antwortet Forist „Muer-Pilze sind nicht unbedingt schwarz“ :

Sie glauben, dass es ihre Situation sich verschlimmert, wenn sie sich bei den Lehrern beschweren. Wenn heutzutage die Schüler in der Schule zu sehr diszipliniert werden, so wird das als Körperverletzung angesehen. Wenn sie jedoch zu wenig diszipliniert werden, glauben die Schüler, dass es keine schweren Konsequenzen ihrer Handlungen gibt, deshalb fürchten sie sich vor der Bestrafung nicht. Nachdem Beschwerden kritisiert der Lehrer wahrscheinlich nur aggressive Schüler. Bei schlimmen Fällen ruft der Lehrer die Eltern zusammen. Danach werden die Opfer noch schlimmer angegriffen und oft traut sich dieser dann nicht mehr beim Lehrer Beschwerde einzureichen. 告诉学校老师,被打的学生认为会起到反作用。现在的孩子,学校管的严格了就是体罚。管的轻了,学生认为再怎么做也不会有事,所以更加不怕。你告诉了老师,老师找了打人的学生无非是教育,最严重了叫家长。之后你会被打得更厉害,直到打得你不敢告诉老师。



Darüber sagt der Netizen „Weg des Qiangge“:

Heutzutage beschäftigen sich die Eltern alle mit ihrer eigenen Arbeit, kümmern sich kaum um ihre Kinder und disziplinieren diese nicht. Außerdem verwöhnen sie die Kinder zu sehr, die Kinder sind die Chefs der Familie und haben eine falsche Weltanschauung, deshalb werden viele Kinder egozentrisch. . Eigentlich sollten jedoch die Eltern ein Vorbild für die Kinder sein. 现在的家长都忙于自己的工作,对孩子缺少管教和爱、还有就是惯的、孩子是家里的老大、没有正确的人生观、逐渐养成以自我为中心的观念、 还是的父母多做榜样.



Der Netznutzer noimdizzy hat einen Ratschlag an die Eltern:



Lasst die Kinder nicht zusammen mit schlechten Kindern spielen und lasst sie Selbstverteidigung lernen. Selbstverständlich müssen die Kinder wissen, dass sie Selbstverteidigung nicht lernen, um andere anzugreifen, sondern um sich gegen Gewalt zu wehren.让孩子不要和坏孩子混在一起,去学一些防身术,当然要让他们知道学习防身术不是为了去欺负别人,而是为了别人不敢随意招惹你。

Schutz durch neue Gesetze?



Immer mehr Menschen sind dafür, dass Strafen für Mobbing gesetzlich geregelt werden sollten. Denn neben dem Schutzgesetzt für Minderjährige gibt es keine entsprechenden Regelungen, um die Kinder und Teenager zu kontrollieren. Unter 14 Jährige haben keinerlei strafrechtliche Verantwortung. Wang Ruofeng vertritt daher diese Meinung:



Wenn Erwachsene andere angreifen und beleidigen, werden sie zu einer dreijährigen Freiheitstrafe verurteilt. Entsprechend sollten Minderjährige in solchen Fällen zu einer Freiheitstrafe von sechs Monaten verurteilt werden, anstatt dass sie nach einer mündlichen Kritik von dem Vormund kontrolliert werden. 如果一个成年人殴打和侮辱了另一个人,会被判处三年有期徒刑的话,未成年人应该判六个月监禁,而不是批评教育然后交给监护人。



Die körperliche und seelische Gewalt zwischen den Jugendlichen ist ein Problem der Gesellschaft, zum Schutz der Minderjährigen müssen Schulen, Familien und die Regierung Verantwortungen übernehmen und gemeinsam eine Lösung finden. China hat noch einen langen Weg zu gehen.



Beitragsbild von Diego Grez.